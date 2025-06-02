Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, ulaşım yatırımlarını anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, ulaşım yatırımlarını anlattı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, ulaşım yatırımlarını anlattı
02.06.2025 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentin ulaşım yatırımlarıyla ilgili sunum gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentin ulaşım yatırımlarıyla ilgili sunum gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Büyükkılıç, kentte ulaşım alanında tamamlanan, devam eden ve planlanan projelerle ilgili sunum yaptı.

Büyükkılıç, kent merkezinde 7 katlı kavşak, 11 köprü, 35 yeni bulvar, cadde, 971 kilometre yol çalışması yaparak 1 milyon 851 bin 500 ton sıcak asfalt serimi yaptıklarını söyledi.

Kent merkezi ve ilçelerde 2 bin 500 kilometre yolda sıcak asfalt serimi, 3 milyon 596 bin 627 metrekare kilitli parke çalışması gerçekleştirdiklerini anımsatan Büyükkılıç, kentin önemli turizm destinasyonlarına ulaşımı kolaylaştırmak adına yatırım yaptıklarını ifade etti.

KAYBİS bisiklet ve istasyon sayısını arttırdıklarını anlatan Büyükkılıç, Park Et Vale, Engelsiz Ulaşım Mobil Uygulaması, toplu taşımada gece seferleri, Türkiye'nin Yerli Ödeme Sistemi TROY kart, otopark ücretlerinde kredi kartı kullanımı gibi hayatı kolaylaştırıcı uygulamaları başlattıklarını dile getirdi.

Havalimanı yeni terminal binasının da kente kazandırıldığını belirten Büyükkılıç, emeklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı bakanları, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve milletvekillerine teşekkür etti.

Hızlı tren, Ankara- Niğde otoyol bağlantısı yatırımlarıyla ilgili bilgi veren Büyükkılıç, 32 milyon avro bedelli Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'ni de tanıttı.

Projenin yaklaşık 2 milyar liralık yatırımla tamamlanacağını dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Onlarca çalışma yapılmış, projelendirmeyle ilgili gayretler gösterilmiş ancak karar verme sürecindeki detayları da söz konusu. Yatırım tutarı 32 milyon avro. Bu sadece Kartal Kavşağı içeriği. Etrafındaki yollar, diğer yapılacak çalışmalar, kavşağı tamamlayan boyutlar ayrı. Aşağı yukarı 2 milyar lirayı bulacak." diye konuştu.

Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi hazırlıkları kapsamında kamulaştırma çalışmalarını yaptıklarını ve ihale sürecinin devam ettiğini söyledi.

Büyükkılıç, Erkilet tramvay hattından Mustafa Şimşek Bulvarı devamı katlı kavşağına, Yavuzlar Mahallesi altgeçidinden Erenköy Bulvarı altgeçidine, Organize Sanayi-Erenköy Bulvarı yeni yol bağlantısından Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nın devamına kadar birçok noktada çalışmalar planlandığını aktardı.

Yapılan hizmetlerin önemine dikkati çeken Memduh Büyükkılıç, 4 yılda 3 kez bütçesinden yatırıma en çok kaynak ayıran Türkiye birincisi belediye olduklarının ve hem merkeze hem de taşraya hizmetlerin süreceğini sözlerine ekledi.

Toplantıya, AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları katıldı.

Kaynak: AA

Memduh Büyükkılıç, Yerel Haberler, Belediye, kayseri, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, ulaşım yatırımlarını anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinop’ta kaçak avlanan 363 kalkan balığı vatandaşa dağıtıldı Sinop'ta kaçak avlanan 363 kalkan balığı vatandaşa dağıtıldı
Pazarcıdan tartıştığı kadına yumruk Pazarcıdan tartıştığı kadına yumruk
Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni ormanda uyuşturucu madde ile birlikte bulundu Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni ormanda uyuşturucu madde ile birlikte bulundu
Naci Görür’den Bingöl’deki 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili uykuları kaçıracak uyarı Naci Görür'den Bingöl'deki 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili uykuları kaçıracak uyarı
Görenler gözlerine inanamadı Arda Güler’in fiziği büyüledi Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi
Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş’a geri döneceğini açıkladı: Orada oynamak istiyorum Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş'a geri döneceğini açıkladı: Orada oynamak istiyorum
Rusya’ya akılalmaz biçimde girmişler İşte Ukrayna’nın dron saldırısının detayları Rusya'ya akılalmaz biçimde girmişler! İşte Ukrayna'nın dron saldırısının detayları
Şarkıcı ve çalgıcılara mesleki standart geliyor Şarkıcı ve çalgıcılara mesleki standart geliyor
Formula 1’de İspanya Grand Prix’sini kazanan isim belli oldu Formula 1'de İspanya Grand Prix'sini kazanan isim belli oldu
Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

15:18
Belediye mi işçiler mi CHP lideri Özel, İzmir’deki grev için tarafını seçti
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
14:49
Rusya-Ukrayna barış için İstanbul’da
Rusya-Ukrayna barış için İstanbul'da
13:46
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
13:36
Sicilya’daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı İnsanlar bölgeyi terk ediyor
Sicilya'daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı! İnsanlar bölgeyi terk ediyor
21:14
Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
20:42
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
20:33
Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı
Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı
20:32
Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti
Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti
20:19
Bir zamanlar Fenerbahçe’deydi Damien Comolli, Juventus’un yeni genel müdürü oldu
Bir zamanlar Fenerbahçe'deydi! Damien Comolli, Juventus'un yeni genel müdürü oldu
19:52
Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak
Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak
19:45
Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
19:41
14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı
14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2025 15:24:11. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, ulaşım yatırımlarını anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.