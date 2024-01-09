Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çalışan Gazeteciler Günü\'nü kutladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Büyükkılıç mesajında, medyanın günümüzde toplumsal yaşama katkı sağlayan en önemli alanlardan olduğunu belirtti.

Büyükkılıç, demokratik ve şeffaf toplumun temel yapı taşlarından biri olan medyanın vatandaşın gözü, kulağı, sesi olarak yüklendiği sorumluluğu yerine getirmeyi sürdürdüğünü, ilkeli, tarafsız, sorumlu görev bilinciyle kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunmaya devam ettiğini belirtti.

Kayseri medyasının, dezenformasyondan uzak bir şekilde vatandaşları doğru ve tarafsız bilgilendirme görevini layıkıyla yerine getirdiğini de anlatan Büyükkılıç, son dönemdeki dijital medya mecralarının gazetecilik adına sunduğu imkanlar doğrultusunda meslek ilkeleri ve basın ahlakından taviz vermeden kullanılmasının hayati önemde olduğunun altını çizdi.

Kentte basın sektöründe çalışan gazetecilerin yağmur, çamur demeden, zaman zaman canlarını da tehlikeye atmak suretiyle fedakarca ve özverili çalıştığını belirten Büyükkılıç, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti iş birliği ile tarihi Kayseri Mahallesi'nde Basın Müzesi'ni hayata geçirdiklerini de aktardı.