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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı ve Yönetimini Misafir Etti - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı ve Yönetimini Misafir Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir ve yönetimini nezaket ziyaretinde ağırladı. Büyükkılıç, ziyaret sırasında kentin gastronomi alanındaki hedefleri hakkında bilgi aldı ve oda yönetimiyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kayseri'nin gastronomi alanında adından söz ettiren bir şehir olarak ün kazanmaya devam etmesi için gayretlerinin süreceğini belirtti. Aydemir ise Büyükkılıç'a gastronomi alanındaki çalışmaları ve katkıları için teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı ve Yönetimini Misafir Etti
27.01.2024 - 15:37,
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir ve yönetimini misafir etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aydemir ve yönetimi, Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında kentin gastronomi alanındaki hedefleriyle ilgili bilgi alan Büyükkılıç, daha sonra oda yönetimiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, oda yönetimine teşekkür etti.

Büyükkılıç, "Kayseri'nin her alanda olduğu gibi gastronomi alanında da kendini geliştiren ve adından söz ettiren bir şehir olarak ün kazanmaya devam etmesi yönünde gayretlerimiz sürecektir. Bu süreçte emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Aydemir ise gastronomi alanındaki çalışmaları ve önemli katkılarından dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı ve Yönetimini Misafir Etti - Son Dakika
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