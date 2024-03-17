Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Büyükkılıç, mesajında, Çanakkale'yi işgal etmeye gelen düşman ordularının büyük bir hezimete uğradığını belirtti.
İşgal kuvvetlerinin 231 gemi, 4 denizaltı ve 1155 topla Çanakkale'ye geldiğini hatırlatan Büyükkılıç, 480 bin kişilik ordu ile Çanakkale'ye gelen işgalcilerin savaşı kaybedip kaçarken geride 375 bin kayıp bıraktığını vurguladı.
Türk milletinin Çanakkale'de tüm dünyaya savaş ahlakını ve savaş hukukunu öğrettiğine dikkati çeken Büyükkılıç, şunları kaydetti:
"Fakirlik, imkansızlıklar ve yokluk içerisinde çarpışan ancak hiçbir zaman geri çekilmeyi dahi düşünmeyen Türk milleti olarak iman dolu göğüslerimizi siper ettik, imanımızla, cesaretimizle, vatan ve bayrak sevgimizle büyük bir zafer kazandık. Savaş ortamında bile insanlığın ölmediğini bütün dünyaya Çanakkale'de gösterdik. Mustafa Kemal Atatürk, savaşta ölen Anzak askerlerinin annelerine hitaben, 'onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra bizim evlatlarımız olmuştur' diye mektup yazarak savaş hukukunun nasıl olması gerektiğini tüm dünyaya göstermiştir. Mektubun İngilizcesi halen Yeni Zelenda'da Atatürk Anıtı'nda yazılıdır."
Büyükkılıç, ayrıca başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman şehitleri rahmetle andı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı 18 Mart Çanakkale Mesajı Yayımladı - Son Dakika
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