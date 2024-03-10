Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Ramazan Ayı Mesajı Yayımladı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, ramazan ayına kavuşmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ramazan ayının coşkusu ve huzurunu yaşadıklarını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Her sene bu güzel, müstesna ayın coşkusunu, huzurunu ve bereketini yaşıyoruz. Bu güzel nimetten istifade ediyoruz. Bağışlanma ayı olarak da bildiğimiz Ramazan-ı Şerif'i ihya edelim. Küsler barışsın, kusur işleyenler tövbe etsin, hasta olanlar şifa dilesin, eller semaya açılsın, yüce Allah'a dua edilsin ve bu mübarek günlerden faydalanılsın. Başta Kayseri'miz olmak üzere tüm İslam aleminin ramazan ayını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum."