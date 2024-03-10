Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Ramazan Ayı Mesajı Yayımladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Büyükkılıç, mesajında, ramazan ayına kavuşmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ramazan ayının coşkusu ve huzurunu yaşadıklarını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:
"Her sene bu güzel, müstesna ayın coşkusunu, huzurunu ve bereketini yaşıyoruz. Bu güzel nimetten istifade ediyoruz. Bağışlanma ayı olarak da bildiğimiz Ramazan-ı Şerif'i ihya edelim. Küsler barışsın, kusur işleyenler tövbe etsin, hasta olanlar şifa dilesin, eller semaya açılsın, yüce Allah'a dua edilsin ve bu mübarek günlerden faydalanılsın. Başta Kayseri'miz olmak üzere tüm İslam aleminin ramazan ayını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum."
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İstanbul Boğazı'nda av hissini yaşamak isteyen olta balıkçıları, Kocaeli'de Osmangazi Köprüsü'nün altını tercih ediyor. İzmit Körfezi'ndeki temizlik çalışmaları sayesinde balık popülasyonu zenginleşen kentte olta balıkçılığına olan ilgi de günden güne artıyor. Osmangazi Köprüsü'nün altında yer alan Diliskelesi Sahili, balıkçıların popüler avlak mekanları arasında yer alıyor. Açık havayı fırsat bilerek erken saatlerde sahile gelen balıkçıların çoğunluğu, çapariyle istavrit ve mezgit yakalamaya çalıştı.
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Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı kavgada akrabasının ölümüne neden olan şahıs, adliyeye sevk edildi. Zanlı, jandarmaya teslim olduğu anları canlı yayında paylaştı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ramazan ayında yapılacak bir dizi etkinlik, hizmet ve düzenlemeyi duyurdu. İBB, ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi, alışveriş kartı ve nakit desteği sağlayacak. Ayrıca iftar çadırları kurulacak, kumanya dağıtımı yapılacak ve hastane acil servislerinde sahurluk dağıtımı gerçekleştirilecek. Metro ve otobüs seferleri de düzenlenecek. İBB'ye bağlı kültür merkezleri ve müzeler de ramazan programları düzenleyecek ve ücretsiz ziyaret imkanı sunacak.
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