Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, sporcuları Erciyes Dağı\'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi\'ne davet etti

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sporcu ve takımları Erciyes Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne davet etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erciyes Dağı'nda, 1850 rakımda bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi hizmet vermeye devam ediyor.

???????Farklı branşlardaki profesyonel spor takımları ve sporcuların tercih ettiği merkezde, 8 futbol sahası, olimpik yüzme havuzu, basketbol ve voleybol sahası ile profesyonel fitness salonu yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Büyükkılıç, merkezin cazibe merkezi haline geldiğini bildirdi.

Erciyes'in yaz ve kış sezonu sporlarına hazır olduğunu belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Erciyes'in eteklerinde, spor tutkunları için muhteşem bir merkez. Profesyonel ve amatör sporcuların gözdesi haline geldi. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, uluslararası boyutta, takımlarımızın yurt dışına gitmek zorunda olmadan Erciyes'te kamp yapabileceği ve konaklayabileceği her türlü imkanı sunan bir tesis. Tüm sporcu ve spor takımlarını Erciyes'e davet ediyoruz."