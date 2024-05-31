Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, sporcuları Erciyes Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne davet etti - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, sporcuları Erciyes Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne davet etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, sporcuları Erciyes Dağı\'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi\'ne davet etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hizmet veren 8 futbol sahası, olimpik yüzme havuzu, basketbol ve voleybol sahası ile profesyonel fitness salonuna sahip olan merkezi sporculara ve takımlara tanıttı. Başkan Büyükkılıç, tesisin uluslararası boyutta olduğunu ve tüm sporcuları Erciyes'e davet ettiğini belirtti.

31.05.2024 14:11
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sporcu ve takımları Erciyes Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne davet etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erciyes Dağı'nda, 1850 rakımda bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi hizmet vermeye devam ediyor.

???????Farklı branşlardaki profesyonel spor takımları ve sporcuların tercih ettiği merkezde, 8 futbol sahası, olimpik yüzme havuzu, basketbol ve voleybol sahası ile profesyonel fitness salonu yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Büyükkılıç, merkezin cazibe merkezi haline geldiğini bildirdi.

Erciyes'in yaz ve kış sezonu sporlarına hazır olduğunu belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Erciyes'in eteklerinde, spor tutkunları için muhteşem bir merkez. Profesyonel ve amatör sporcuların gözdesi haline geldi. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, uluslararası boyutta, takımlarımızın yurt dışına gitmek zorunda olmadan Erciyes'te kamp yapabileceği ve konaklayabileceği her türlü imkanı sunan bir tesis. Tüm sporcu ve spor takımlarını Erciyes'e davet ediyoruz."

Kaynak: AA

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