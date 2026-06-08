Kayseri Büyükşehir Meclisi Haziran Toplantısı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Meclisi Haziran Toplantısı

Kayseri Büyükşehir Meclisi Haziran Toplantısı
08.06.2026 17:30
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısında 94 gündem maddesi görüşüldü. 2025 bütçesi kabul edilirken, Erciyes'e ekipman alımı, Özvatan'a itfaiye binası ve Türk Dünyası Kültür Başkenti programı kararları alındı. Başkan Büyükkılıç, EURO 2024 etkinlikleri ve LGS öğrencilerine başarı diledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 69 asıl, 25 ek olmak üzere toplam 94 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, Büyükşehir Belediyesinin 2025 mali yılı bütçe kesin hesabı kabul edilirken, Erciyes'e yeni ekipman alımı, Özvatan ilçesine itfaiye hizmet binası yapılması ve Türk Dünyası Kültür Başkenti programına katılım kararı alındı.

Mecliste konuşan Büyükkılıç, Türkiye'nin 24 yıl sonra katıldığı organizasyon kapsamında ilçelerde çeşitli hazırlıklar yapıldığını anlatarak, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde vatandaşların maçları birlikte izleyebileceği alanlar oluşturulacağını belirtti.

İlk karşılaşmanın 14 Haziran Pazar günü Avusturalya ile saat 07.00'de oynanacağını anımsatan Büyükkılıç, etkinlik kapsamında vatandaşlara çay, çorba ve simit ikram edileceğini kaydetti.

Başkan Büyükkılıç, hafta sonu Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilere de başarı temennilerinde bulunarak, sınava katılacak tüm öğrencilere ve ailelerine kolaylıklar diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri Büyükşehir Meclisi Haziran Toplantısı - Son Dakika

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