Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden 120 Milyon TL'lik İçme Suyu Yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KASKİ aracılığıyla Bünyan ilçesine bağlı Karakaya, Kardeşler ve Yağmurbeyli mahalleleri ile Özvatan ilçesine bağlı Kermelik Mahallesi'nin içme suyu kapasitesini artıracak 120 milyon TL'lik bir yatırımı hayata geçiriyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Proje kapsamında Tuzhisar Mahallesi'ndeki mevcut su deposundan cazibe ile alınacak su, yeni hatla 4 mahalleye ulaştırılacak. 24 kilometrelik hatta 4 içme suyu deposu inşa ediliyor ve çalışmaların yüzde 60'ı tamamlandı. Projenin 25 Temmuz 2026'da bitirilmesi planlanıyor. Büyükkılıç, 'Mazeret üretmeden hizmet üreteceğiz' diyerek yatırımın bölge halkına hayırlı olmasını diledi. İncelemeler sırasında vatandaşlarla da sohbet eden Büyükkılıç, doğal gaz talebi için yetkili firmayla telefon görüşmesi yaptı.