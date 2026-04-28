Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden 120 Milyon TL'lik İçme Suyu Yatırımı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden 120 Milyon TL'lik İçme Suyu Yatırımı

28.04.2026 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Büyükkılıç, Bünyan ve Özvatan ilçelerine bağlı 4 mahalleye içme suyu sağlayacak 24 kilometrelik hattın çalışmalarını yerinde inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KASKİ aracılığıyla Bünyan ilçesine bağlı Karakaya, Kardeşler ve Yağmurbeyli mahalleleri ile Özvatan ilçesine bağlı Kermelik Mahallesi'nin içme suyu kapasitesini artıracak 120 milyon TL'lik bir yatırımı hayata geçiriyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Proje kapsamında Tuzhisar Mahallesi'ndeki mevcut su deposundan cazibe ile alınacak su, yeni hatla 4 mahalleye ulaştırılacak. 24 kilometrelik hatta 4 içme suyu deposu inşa ediliyor ve çalışmaların yüzde 60'ı tamamlandı. Projenin 25 Temmuz 2026'da bitirilmesi planlanıyor. Büyükkılıç, 'Mazeret üretmeden hizmet üreteceğiz' diyerek yatırımın bölge halkına hayırlı olmasını diledi. İncelemeler sırasında vatandaşlarla da sohbet eden Büyükkılıç, doğal gaz talebi için yetkili firmayla telefon görüşmesi yaptı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arakçi ile görüşen Putin’den Trump’ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız Arakçi ile görüşen Putin'den Trump'ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız
İsmail Kartal’dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran açıklama İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran açıklama
Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber
Kız kardeşini erkekle görünce ortalığı savaş alanına çevirdi Kız kardeşini erkekle görünce ortalığı savaş alanına çevirdi
Galatasaray’dan olay hareket Kerem Aktürkoğlu’nun o sözleri hoparlöre verilmiş Galatasaray'dan olay hareket! Kerem Aktürkoğlu'nun o sözleri hoparlöre verilmiş
Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi

12:39
Otel odasında asılı bulunan Başak’ın ölümünde sır perdesi aralandı
Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı
12:26
“Size de operasyon yapılacak“ iması Belediye Başkanı Alper Yeğin’i küplere bindirdi
"Size de operasyon yapılacak" iması Belediye Başkanı Alper Yeğin'i küplere bindirdi
11:44
Şehit ailesine yapmadıkları kalmadı 40 milyon isteyip şehirden sürdüler
Şehit ailesine yapmadıkları kalmadı! 40 milyon isteyip şehirden sürdüler
11:31
Bahçeli’yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
10:59
Batman’da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
Batman'da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
10:58
İran’ın ABD’ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
İran'ın ABD'ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 13:01:13. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.