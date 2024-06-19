Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Dijital Bülteni 60. Sayısıyla Okuyucularıyla Buluştu - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Dijital Bülteni 60. Sayısıyla Okuyucularıyla Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara düzenli olarak sunduğu Büyük Şehir Bülteni'nin 60. sayısını dijital platform ve resmi web sitesi üzerinden yayımladı. Bülten, vatandaşların cep telefonu, tablet ve bilgisayarlarından erişebileceği bir kaynak olarak hizmetler ve projeler hakkında bilgi veriyor. Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, başyazısında yeni dönemde uyum kültürü içinde hizmet edeceklerini vurgulayarak, Kayseri'nin zengin kültürünün her dönemde olduğu gibi bu dönemde de devam edeceğini belirtti.

19.06.2024 15:21
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Kayseri Büyükşehir Belediyesinin düzenli olarak hazırlayarak vatandaşlara dijital halde sunduğu Büyük Şehir Bülteni'nin 60'ıncı sayısı okuyucuyla buluştu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Şehir Bülteni'nin 60'ıncı sayısının dijital platform ve resmi web sitesinden yayımlandığı ifade edildi.

Vatandaşların cep telefonu, tablet ve bilgisayarlarından ulaşabileceği Şehir Bülteni'nde Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği hizmetler ve hayata geçirdiği projelerin takip edilebileceği aktarıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyük Şehir Bülteni'nin başyazısında yeni dönemde yine uyum kültürü içerisinde Kayseri'ye hizmet edeceklerini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Kayseri'mizde tüm Türkiye'de olduğu gibi 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni geride bıraktık. Vatandaşlarımızın tercihinin tecelli ettiği seçimlerin şehrimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını temenni ederken, yeni dönemde uyum kültürü içerisindeki anlayışımızla gayretli çalışmalarımıza 16 ilçe belediyemizle devam edeceğimizi vurgulamak istiyorum. Kadim tarihinden gelen zengin ve çeşitli kültürü ile Kayseri'miz uyumlu, müteşebbis, kadirşinas ve üretken tavrını her dönem olduğu gibi bu dönemde de göstermiş, göstermeye de devam edecektir."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Dijital Bülteni 60. Sayısıyla Okuyucularıyla Buluştu - Son Dakika
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