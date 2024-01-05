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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarıkamış şehitlerini anacak - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarıkamış şehitlerini anacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) yarın düzenleyeceği programda Sarıkamış şehitleri anılacak. Programda, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması ve karla şehitlerin anısının canlandırılması gibi etkinlikler yer alacak. Etkinliklere, KAYMEK gençlik merkezlerinde eğitim gören 109 öğrenci katılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarıkamış şehitlerini anacak
05.01.2024 - 17:14,
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) yarın düzenleyeceği programda Sarıkamış şehitleri anılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 13.00'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayacak.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, Erciyes Dağı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na getirilen karla şehitlerin anısı canlandırılacak.

Etkinliklerde, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı dolayısıyla KAYMEK gençlik merkezlerinde eğitim gören 109 öğrenci görev alacak.

Kaynak: AA
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