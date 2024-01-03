 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tomarza'da 15 Milyon Liralık Sıcak Asfalt Çalışması Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tomarza'da 15 Milyon Liralık Sıcak Asfalt Çalışması Gerçekleştirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tomarza ilçesinde ulaşım konforunu artırmak ve sürücülere daha güvenli ulaşım imkanı sağlamak amacıyla 15 milyon liralık sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Toplam 5,5 kilometre uzunluğundaki yolda 8 bin 500 ton sıcak asfalt kullanıldı ve yol yapım çalışmaları devam edecektir.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tomarza\'da 15 Milyon Liralık Sıcak Asfalt Çalışması Gerçekleştirdi
03.01.2024 - 11:25,
Abone Ol

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tomarza ilçesinde 15 milyon liralık sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tüm ilçelerde ulaşım konforunu artıracak ve sürücülere daha güvenli ulaşım imkanı tanıyacak yatırımlar yapan belediye, bu kapsamda Tomarza ilçesinde de bozulan yol tabakalarını sökerek yerine sıcak asfalt yaptı.

Toplam 5,5 kilometre uzunluğundaki yolda yapılan çalışmada 8 bin 500 ton sıcak asfalt kullanıldı.

Yol yapım çalışmalarının devam edeceği ilçeye yaklaşık 15 milyon liralık yatırım yapıldı.???????

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tomarza'da 15 Milyon Liralık Sıcak Asfalt Çalışması Gerçekleştirdi - Son Dakika


11:38
Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi
11:36
Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor
11:15
Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti
11:15
Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer öldürüldü Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer öldürüldü
11:14
Dolar 30 liraya koşuyor Dolar 30 liraya koşuyor
11:01
2024'te bedelli askerlik ücreti 182 bin TL oldu 2024'te bedelli askerlik ücreti 182 bin TL oldu
10:55
Bakan Şimşek'ten 2023 değerlendirmesi: Hedeflerimizi tutturuyoruz Bakan Şimşek'ten 2023 değerlendirmesi: Hedeflerimizi tutturuyoruz
10:45
Altının yükselişi devam ediyor! Gram 1.974 lira seviyesinde Altının yükselişi devam ediyor! Gram 1.974 lira seviyesinde

Son Dakika
11:38 Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi
11:36 Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor
11:15 Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti
11:15 Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer öldürüldü
11:14 Dolar 30 liraya koşuyor
11:01 2024'te bedelli askerlik ücreti 182 bin TL oldu
10:55 Bakan Şimşek'ten 2023 değerlendirmesi: Hedeflerimizi tutturuyoruz
10:45 Altının yükselişi devam ediyor! Gram 1.974 lira seviyesinde
10:42 Survivor All Star'ın ilk haftasında büyük sürpriz! Oyunu kazanan takım, Kolombiya'ya gidecek
10:39 Cinsiyet öğrenme partisine babanın tepkisi damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 11:51:25. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tomarza'da 15 Milyon Liralık Sıcak Asfalt Çalışması Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement