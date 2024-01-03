Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tomarza\'da 15 Milyon Liralık Sıcak Asfalt Çalışması Gerçekleştirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tomarza ilçesinde 15 milyon liralık sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tüm ilçelerde ulaşım konforunu artıracak ve sürücülere daha güvenli ulaşım imkanı tanıyacak yatırımlar yapan belediye, bu kapsamda Tomarza ilçesinde de bozulan yol tabakalarını sökerek yerine sıcak asfalt yaptı.

Toplam 5,5 kilometre uzunluğundaki yolda yapılan çalışmada 8 bin 500 ton sıcak asfalt kullanıldı.

Yol yapım çalışmalarının devam edeceği ilçeye yaklaşık 15 milyon liralık yatırım yapıldı.???????