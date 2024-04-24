Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Üniversite Öğrencilerine 5 Yılda 10 Milyon Porsiyon Çorba İkram Etti - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Üniversite Öğrencilerine 5 Yılda 10 Milyon Porsiyon Çorba İkram Etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Üniversite Öğrencilerine 5 Yılda 10 Milyon Porsiyon Çorba İkram Etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, devlet ve vakıf üniversitelerinde okuyan öğrencilere ve kütüphanelere gelen öğrencilere 5 yılda 10 milyon porsiyon çorba ikram etti. Ücretsiz olarak sunulan sıcak çorba ve ekmek uygulaması haftanın 7 günü devam etmektedir.

24.04.2024 12:23
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencileri ile bünyelerinde faaliyet gösteren kütüphanelerde ziyaretçilere 5 yılda 10 milyon porsiyon çorba ikramında bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri'de bulunan devlet ve vakıf üniversitelerinde okuyan öğrenciler ile Büyükşehir Belediyesine ait kütüphanelere gelen öğrencilere, ücretsiz sıcak çorba ile ekmek ikram ediliyor.

Uygulama haftanın 7 günü devam ederken, Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın göreve geldiği 5 yıldan bugüne 10 milyon porsiyon çorba ikram edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Üniversite Öğrencilerine 5 Yılda 10 Milyon Porsiyon Çorba İkram Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Üniversite Öğrencilerine 5 Yılda 10 Milyon Porsiyon Çorba İkram Etti - Son Dakika
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