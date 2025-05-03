Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından 1,5 ton kaçak tütün ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri- Malatya kara yolu Solaklar Mahallesi'ndeki yol kontrolünde 2 yolcu otobüsünü durdurdu.
Çay ve tütün tespit köpeğinin tepki vermesi üzerine araçlarda yapılan aramada 1,5 ton bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de 1,5 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?