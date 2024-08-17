Kayseri'de 1 Milyon TL Değerinde Kablo Hırsızlığı Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 1 Milyon TL Değerinde Kablo Hırsızlığı Yapan Şüpheli Yakalandı

Kayseri\'de 1 Milyon TL Değerinde Kablo Hırsızlığı Yapan Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de bir iş yerinden 1 milyon TL değerinde kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla aranan İ.D. (54), polis ekiplerince yakalandı. İ.D., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

17.08.2024 00:39
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KAYSERİ'de bir iş yerinden 1 milyon TL değerinde kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla aranan İ.D. (54), polis ekiplerince yakalandı. İ.D., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinden 1 milyon TL değerinde bakır kablo, elektrik kablosu ve kapı gibi malzemelerin çalınması sonrası şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli İ.D., yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. İ.D.'nin 6'sı 'hırsızlık' olmak üzere 13 suç kaydının olduğu tespit edilirken, operasyon kapsamında ele geçirilen malzemelerin polis ekipleri tarafından eksiksiz bir şekilde sahibine teslim edildiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Kayseri'de 1 Milyon TL Değerinde Kablo Hırsızlığı Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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