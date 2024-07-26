Kayseri'de 10 Kilo Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi, 1 Kişi Gözaltına Alındı

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Kayseri'de 10 kilo 705 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, M.A'nın (44) bir araçla kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Malatya yolu uygulama noktasında hafif ticari araçta narkotik köpeği ile arama yapıldı.

Aramada, araç içindeki gizli bölmede 10 kilo 705 gram uyuşturucu madde bulundu.

M.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.