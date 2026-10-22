Kayseri'de 100. yılını kutlayan ticaret lisesi sanayiye muhasebeci yetiştiriyor

Modern finansal kavramların 4 bin yıl önce kil tabletlere kazındığı Kayseri'de, Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulan lise kentin ticari hayatına muhasebeci yetiştiriyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Asırlık Mektepler" dosyasının bu bölümünde, Cumhuriyet'in ilk yıllarında temelleri atılan ve geçen sene kuruluşunun 100. yılını kutlayan Kayseri Orta Ticaret Okulu ele alındı.

Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Anadolu'da başlatılan kalkınma hamlesine destek vermek ve ticarette ön plana çıkan Kayseri esnafı ve sanayicisinin muhasebe ara elemanı ihtiyacını karşılamak amacıyla 1925'te kurulan Kayseri Orta Ticaret Okulu, daha sonraki yıllarda Kayseri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ismini aldı.

İki kez yer değiştirse de 100 yıl önce üzerine yüklenen misyon doğrultusunda eğitim serüvenine devam eden okul, kentin ekonomik hayatına nitelikli insan gücü yetiştirmeyi sürdürüyor.

Kayseri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kenan Bilik, AA muhabirine, okulun 17 derslikte 550 öğrenci ve 50 kişilik öğretmen kadrosuyla eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Okulun ticaret alanında eğitim vermesi için Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulduğunu anlatan Bilik, "Kayseri, Türkiye'de ticaretin önemli bir şehri olduğundan dolayı da burada okulumuz önem arz etmiştir." dedi.

Muhasebe ve finansman ile bilişim teknolojileri olmak üzere iki bölümde eğitim verilen okuldan mezun olan öğrencilerin Kayseri sanayisinde önemli noktalara geldiğine dikkati çeken Bilik, şunları kaydetti:

"Şu anda Kayseri'de organize sanayi bölgelerindeki fabrikaların muhasebe departmanlarında çalışan yetkin insanlar ile kentteki serbest muhasebeci mali müşavirlerin yüzde 90'ı yine okulumuz mezunudur. Okulumuz gerçekten Kayseri'nin ticaretine önem vermektedir. Onların arz ve taleplerine göre de öğrenci yetiştirmeye devam etmektedir. Yüz yıllık çınar mottosuyla bize emanet edilen gençliği en iyi şekilde eğitmeye söz verdik. Bunun için de çalışmalarımıza devam ediyoruz."

"100 yıllık bir okulda okuduğum için kendimi şanslı buluyorum"

Bilişim teknolojileri bölümü 11. sınıf öğrencisi Liza Alissa ise okulunda mesleki açıdan iyi bir eğitim aldıklarını belirterek, "Çok gururluyum, 100 yıllık bir okulda okuduğum için kendimi şanslı buluyorum. Her açıdan iyi bir okul. Meslek açısından da gayet önü açık bir bölümde okuyorum. Okulumuzdan mezun olanların hepsinin de iyi yerlere geldiği görüyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Doğukan Kaya da Kayseri'nin ticaret ve sanayi alanında köklü bir şehir olduğuna dikkati çekerek, kendisinin de böyle köklü bir eğitim kurumunda okumaktan onur ve gurur duyduğunu dile getirdi.