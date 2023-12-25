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Kayseri'de 116,5 Kilogram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kayseri'de 116,5 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Kayseri'de gerçekleştirilen operasyonda durdurulan araçta 116,5 kilogram esrar ele geçirildi. İlgili olayla ilgili 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri\'de 116,5 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
25.12.2023 - 11:53,
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Kayseri'de 116,5 kilogram esrar ele geçirilmesiyle ilgili 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar S.A. ve H.K. ile avukatları katıldı.

Sanık H.K. savunmasında, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, tahliyesini istedi.

S.A. ise suçlamaları reddederek, uyuşturucuyla ilgisinin olmadığını öne sürdü.

Tahliyesini talep eden S.A, "Kolilerden parmak izim çıkmadı. Telefon şifremi verdim, incelenebilir. H.K, beni işin içinde gibi gösteriyor. Maddi durumum iyi, bunlara ihtiyacım yok." dedi.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine 14 Ocak 2023'te Kayseri- Malatya kara yolu uygulama noktasında durdurulan araçta 116,5 kilogram esrar ele geçirmiş, olayla ilgili S.A. ve H.K'yi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kayseri'de 116,5 Kilogram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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