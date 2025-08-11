Kayseri'de 14 Katlı Binada Yangın - Son Dakika
Kayseri'de 14 Katlı Binada Yangın

11.08.2025 11:59
Kayseri'de 14 katlı bir binanın 13'üncü katında çıkan yangın nedeniyle tahliye işlemleri sürüyor.

KAYSERİ'de, 14 katlı binanın 13'üncü katında yangın çıktı. Binada oturanlar tahliye edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'ndeki 14 katlı binanın 13'üncü katında saat 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm daireyi sararken, ihbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen polis ve itfaiye ekipleri, binada oturanları tahliye etmeye başladı. Yangını söndürme çalışması devam ederken, dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale etti.

Haber: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

Kayseri

11:37
