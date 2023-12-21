Kayseri İncesu\'da 16 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde düzenlenen operasyonda 16 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılören Aşağı Mahallesi'ndeki bir eve, uyuşturucu madde bulundurulduğu ve satıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği eşliğinde evde ve eklentilerinde yapılan aramada, 16 kilogram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan ev sahibinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.