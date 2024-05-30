Kayseri'de 16 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 16 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kayseri\'de 16 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kayseri'de kaçması ve uyuşturucu ticareti yapma suçlarından 16 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari V.A, polis tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

30.05.2024 18:45
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Kayseri'de 16 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hükümlünün kaçması ve uyuşturucu ticareti yapma suçlarından 16 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari V.A'nın (28) yakalanması için çalışma başlattı.

Saklandığı adres tespit edilen hükümlü operasyonla gözaltına alındı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Kayseri, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 16 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de 16 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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