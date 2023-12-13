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Kayseri'de 18 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 18 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapmak, bulundurmak ve kullanmak suçlarından hakkında 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.G, polis tarafından yakalandı. Hükümlü, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra cezaevine teslim edildi.

Kayseri\'de 18 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
13.12.2023 - 16:21,
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Kayseri'de hakkında 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti yapmak, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından hakkında 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.G'yi yakaladı.

İşlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçiren hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kayseri'de 18 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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