Kayseri\'de 18 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Kayseri'de hakkında 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti yapmak, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından hakkında 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.G'yi yakaladı.
İşlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçiren hükümlü, cezaevine teslim edildi.
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