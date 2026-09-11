Kayseri'de 18 yıl önce öldürülen Sedat Ünal'ın dosyasında 7 zanlı baz kayıtlarıyla yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 18 yıl önce öldürülen Sedat Ünal'ın dosyasında 7 zanlı baz kayıtlarıyla yakalandı

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Kayseri'de yaşayan Sedat Ünal'ın 18 yıl önce öldürülerek Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yol kenarına bırakılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 7 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların baz istasyonu kayıtlarıyla tespit edildiği, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasına göre şüpheliler hakkında kasten öldürme suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Kayseri'de yaşayan Sedat Ünal'ın 18 yıl önce öldürülerek Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yol kenarına bırakılmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlıları baz istasyonu kayıtları ele verdi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Ünal'a ait cenazenin 23 Kasım 2008'de Ürgüp ilçesi Karakaya köyü yakınındaki yol kenarında bulunmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Ölü muayene tutanağında, vücutta çok sayıda kaburga ve boyun omuru kırığı belirlenen maktulün kafa ve göğüs travmasına bağlı beyin kanaması ve iç kanaması sonucu öldüğü tespit edildi.

Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün ekspertiz raporunda da Ünal'ın montunda tespit edilen kan ve meni örneğinin başka bir kişiye ait olduğu belirlendi.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının kurulmasının ardından dosya yeniden değerlendirmeye alındı.

Yürütülen inceleme ve koordineli çalışmalar sonucunda, Ünal'ın söz konusu tarihte Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesi Gaziosman Mahallesi'ndeki ikametinden ayrılarak T.G'nin çalıştırdığı ruhsatsız kumarhaneye giderek, D.T, H.G. ve Y.B. ile kumar oynadığı belirlendi.

Ünal ile aynı kumarhanede olanların baz hareketlerini takip eden ekipler, şüphelilerden U.D'nin cep telefonu hattının HTS kayıtlarını incelediğinde, önce kumarhane adresinde, daha sonra Ünal'ın öldürülüp bırakıldığı bölgede sinyal verdiğini tespit etti.

Aynı süreçte U.D'nin kumarhanede bulunan diğer şüphelilerle yoğun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve Kayseri'ye döndükten kısa süre sonra telefon hattını kapattığını belirleyen ekipler, şüpheli H.G'nin de kardeşleriyle telefon trafiği gerçekleştirdiğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 7 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda, yıllardır karanlıkta kalan 6 cinayet dosyasının daha aydınlatıldığını, bu kapsamda, Ürgüp'te 2008 yılında öldürülerek yol kenarına bırakılan Sedat Ünal'ın dosyası yeniden ele alınarak, 7 şüpheli hakkında kasten öldürme suçundan adli işlemler başlatıldığını belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de 18 yıl önce öldürülen Sedat Ünal'ın dosyasında 7 zanlı baz kayıtlarıyla yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de 18 yıl önce öldürülen Sedat Ünal'ın dosyasında 7 zanlı baz kayıtlarıyla yakalandı - Son Dakika
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