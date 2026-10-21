Kayseri'de 1914'te yapımı başlayan Gazipaşa İlkokulu 1926'dan beri eğitim veriyor

Kayseri'de 1914 yılında yapımına başlanan ve bir dönem yaralı askerlerin tedavisi için hastane olarak da kullanılan Gazipaşa İlkokulu, bir asırdır eğitim veriyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Asırlık Mektepler" dosyasının bu bölümünde, Kayseri'deki tarihi Gazipaşa İlkokulunun eğitim serüveni anlatıldı.

Tavlusunlu Salih Usta tarafından yapımına başlanan, 1. Dünya Savaşı nedeniyle inşaat süreci uzayan ve savaş sırasında yaralıların tedavisi için askeri hastane olarak kullanılan taş bina, 1926 yılından bu yana eğitim yuvası olarak hizmet veriyor.

Zaman içinde "Darül-ü İrfan" adı ile öğretmen okulu, "Numune Mektebi", "Çorakçılar İlkokulu" olarak hizmet veren okul, 1928 yılında İl Kurulu kararı ile "Gazipaşa İlkokulu" adını aldı.

Gazipaşa İlkokulu Müdür Vekili Yaşar Topcu, AA muhabirine, okulda 230 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Ruhu olan bir okula sahip olduklarını belirten Topcu, "Göz estetiği var. Buradan çok sayıda insan okuyup yetişmiş. 11. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül, ses sanatçısı Nezahat Bayram burada okumuş. Her okul böyle değil. Güzel, hoş bir okul. Osmanlı döneminde yapılmış, Cumhuriyet döneminde devam ediyor." diye konuştu.

"Keşke şu okulda öğretmen olsaydım derdim"

Sınıf öğretmeni Cihan Okur da tarihi geçmişe sahip böyle bir okulda eğitim vermekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Milli ve manevi değerlere sahip öğrenciler yetiştirmeye çalıştıklarını vurgulayan Okur, "Öğrencilerimiz de biz de tarihe eşlik eden sınıflarda yankılanmış seslere tanık oluyoruz." dedi.

36 yıllık öğretmen Hud Yağmur da 16 senedir bu okulda görev yaptığını anlatarak, "Okulun karşısındaki imam hatip lisesinde okurken, bu okula bakardım ve 'Keşke şu okulda öğretmen olsaydım.' derdim. Zaman döndü dolaştı, getirdi beni bu okulda öğretmen yaptı. Tarihi bir yapı olması huzur veriyor." ifadelerini kullandı.

3. sınıf öğrencileri Göktuğ Tigin Şener ve Nil Soylu ise okullarını çok sevdiklerini ve tarihiyle gurur duyduklarını belirtti.