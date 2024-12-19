Kayseri'de 28 Daire İhaleyle Satışta - Son Dakika
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Kayseri'de 28 Daire İhaleyle Satışta

Melikgazi'de kentsel dönüşümle yapılan 28 daire, açık ihale ile satışa sunuldu. İkramiyeli fırsatlar.

19.12.2024 14:19
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 28 daire ihaleyle satışa sunuldu.

Melikgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kazım Karabekir ve Anbar mahallelerinde kentsel dönüşüm çalışmalarıyla elde edilen ve mülkiyeti belediyeye ait 28 dairenin satışı açık ihale yoluyla gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ihaleye gösterilen yoğun katılımdan memnun olduklarını bildirdi.

Vatandaşlara sağladıkları nitelikli hizmetlere yenilerini ekleyeceklerini belirten Palancıoğlu, "Tamamen faizsiz, yüzde 25 peşinat, 36 ay vade farksız taksit imkanı ve peşin ödemede yüzde 30 indirim avantajıyla vatandaşlarımızı hayallerine kavuşturduk. Türkiye'ye örnek olacak, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, ilçemizi ileriye taşıyacak yenilikçi proje, yatırım ve hizmet fikirlerimizle çalışmaya devam ediyoruz. İhaleye katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

İldem- Yeşilyurt Sosyal Yaşam Merkezi hizmet vermeye başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesince 170 milyon liraya mal edilen İldem-Yeşilyurt Sosyal Yaşam Merkezi hizmete açıldı.

Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin yaşam kalitesini yükseltmek adına yaptıkları projelere yenisini ekledikleri bildirdi.

Merkezin sağlık, spor ve sosyal yaşam alanında önemli hizmetler sunacağını belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ bünyesinde hizmet veren tesisimiz, Kayseri halkına sağlıklı yaşam için her türlü imkanı sunuyor. Merkezde, kadın ve erkek fitness salonları, kadın ve erkek yüzme havuzları, sauna ve buhar odaları, diyetisyen hizmetleri, çocuklar için kütüphane ve oyun alanı, çalışma ve sosyal faaliyet odaları hizmete sunuluyor. Sağlık, spor ve yaşam dolu bir deneyim için sizleri merkezimize bekliyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de 28 Daire İhaleyle Satışta - Son Dakika

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