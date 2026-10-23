Kayseri'de 3 ay süren fuhuş operasyonunda 12 şüpheliden 10'u tutuklandı

Kayseri'de fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince 3 ay süren çalışmalar sonucu aralarında masaj salonlarının da bulunduğu 13 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 10'u "fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçundan tutuklandı, 2'si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Öte yandan fuhuşa zorlandığı tespit edilen 18 kişiyle ilgili de gerekli işlemlerin yapıldığı belirtildi.