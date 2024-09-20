Kayseri'de 3. Yüzyıla Ait Roma Villası Kazıları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kayseri'de 3. Yüzyıla Ait Roma Villası Kazıları Devam Ediyor

Kayseri\'de 3. Yüzyıla Ait Roma Villası Kazıları Devam Ediyor

Kayseri'nin İncesu ilçesindeki Roma villasındaki kazılar 2021'den bu yana sürüyor, önemli mozaikler keşfedildi.

20.09.2024 17:18
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Kayseri'nin İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi'nde 3. yüzyıldan kalan Roma villasındaki arkeolojik kazılar sürüyor.

Kazı alanında gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi'ndeki kazıların 2021 yılından bu yana devam ettiğini söyledi.

Yapıda Latince ve Grekçe yazıların olduğu mozaiklerin ve geometrik süslemelerin yer aldığını belirten Dursun, "Şu anda 3 bin metrekare alana ulaşıldı ve yaklaşık 600 metrekare taban mozaiği mevcut ama her geçen yıl bu alan artıyor. Bu yıl yapılan yeni çalışmalarla da bazı noktalarda mozaikler açığa çıkarıldı." dedi.

Önceki yıllarda yapının 4. yüzyıla tarihlendirildiğini aktaran Dursun, bu yılki çalışmalarda yapının tarihin daha da eskiye, 3. yüzyıla kadar gittiğine dair verilere ulaşıldığını ifade etti.

Yapının Roma ve Bizans dönemlerinde muhteşem bir hal aldığını anlatan Dursun, "Taban mozaiklerine baktığımız zaman geometrik süslemelerin niteliği, işçilik gibi birçok faktör bize bunu net bir şekilde gösteriyor. Hatta duvar kalıntılarında duvarların da freskli olduğunu gördük. 2024 yılı çalışmalarımızda iyi bir yol katedildi, devamı da gelecek. Kazı çalışmaları bittikten sonra Bakanlığımıza sunup burada bir düzenleme yapıp, gezilip görülecek bir noktaya getirme planımız var ancak bu planlama kazı çalışmaları sonlandıktan sonra yapılacak." diye konuştu.

" İç Anadolu'da benzeri yok"

Kazının bilimsel danışmanı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Can Erpek de Kapadokya bölgesindeki önemli yapılardan biri olan Örenşehir Roma villasının en erken dönemiyle 3. yüzyıla tarihlendirildiğini söyledi.

Villanın 3 bin metrekarelik alan üzerine yayıldığını belirten Erpek, şu bilgileri verdi:

"Biz Kapadokya'da kagir yani duvar örgüsüyle inşa edilmiş üst düzey konutlar hakkındaki bilgilere genel olarak kaynaklar aracılığıyla ulaşabiliyoruz. Arkeolojik anlamda Kapadokya bölgesinde şu anda kazılarını gerçekleştirdiğimiz Örenşehir Roma villası kadar geniş ölçekli bir konuta sahip değiliz. İlk evresi 3. yüzyılda ama daha sonraki süreçlerde de bir yapının kullanılmış olduğunu biliyoruz. 2021 yılından itibaren devam eden çalışmalarda oldukça geniş boyutlara sahip taban mozaiklerini ortaya çıkarttık. Bunların içerisinde özellikle geometrik motiflerin yoğun olarak kullanıldığını görüyoruz. Ayrıca dört yazıtımız var. Bunlardan biri Latince, diğer üçü de Yunanca yazıtlar. Bunların içerisinde bir isim oldukça önemli, Hyacinthos. Hyacinthos'un kim olduğuna dair çalışmalarımız devam ediyor. Onun hakkında bir bilgiye ulaşabilirsek yapı hakkında çok daha önemli şeyler söyleyebileceğiz. Bu yıl çalışmalarımıza yapının güneyinde başladık, yapının güney cephesini ortaya çıkartmış durumdayız. Aynı zamanda batı ve doğusundaki çalışmalarımız da devam ediyor. Yapının şu anki alandan daha geniş bir alanı kapladığını görebiliyoruz."

Villanın önemine dikkati çeken Erpek, "Kıyı şeridindeki antik kentlerde büyük boyutlu, Roma dönemi ve daha sonraki döneme tarihlendirilen üst düzey konutları biliyoruz. Fakat Kapadokya özelinde İç Anadolu özelinde baktığımızda bu boyutlarda bu nitelikte bir yapı yok." ifadelerini kullandı.

Erpek, belgeleme çalışmalarının da sürdüğünü, geçen yıl üç boyutlu taramalarını gerçekleştirdiklerini, bu yıl da yapının rölövesinin çizimlerini yaptıklarını dile getirdi.

Kayseri Müze Müdürü Gökhan Yıldız da kazıların hava koşulları el verdiği sürece devam edeceğini, böyle önemli bir yapının kazısını gerçekleştirmekten gurur duyduklarını söyledi.

Kaynak: AA

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