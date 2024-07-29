Kayseri'de 33 Faili Meçhul Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı - Son Dakika
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Kayseri'de 33 Faili Meçhul Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı

Kayseri'de polis ekipleri son bir haftada gerçekleşen 33 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda 33 şüpheli yakalandı ve 4'ü tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda çalıntı bir araç, 4 motosiklet ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Ayrıca, toplamda 297 yıl 11 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ve aranan şüphelilere yönelik operasyonlarda 131 kişi yakalandı ve 73'ü tutuklandı. Operasyonlar sırasında ayrıca ruhsatsız 6 tabanca, 4 tüfek, 8 kurusıkı tabanca, kapsam dışı bıçak ve 202 fişek ele geçirildi.

29.07.2024 10:33
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Kayseri'de polis ekipleri son bir haftada 33 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 33 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılarak yakalanan 33 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Adreslerde yapılan aramalarda çalıntı bir araç, 4 motosiklet ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan haklarında toplamda 297 yıl 11 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ve aranan şüphelilere yönelik operasyonlarda ise yakalanan 131 kişiden 73'ü de tutuklandı.

Ayrıca, ruhsatsız 6 tabanca ve 4 tüfek, 8 kurusıkı tabanca, kapsam dışı bıçak ve 202 fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Motosiklet, Kayseri, Güvenlik, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 33 Faili Meçhul Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı - Son Dakika

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