Kayseri\'de 4,1 Büyüklüğünde Deprem

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde saat 09.53'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 09.53'te, merkez üssü Pınarbaşı olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde ölçüldüğü bildirildi.