Kayseri'de 500 Milyon Liralık Taşkın Kontrol Projesi - Son Dakika
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Kayseri'de 500 Milyon Liralık Taşkın Kontrol Projesi

Kayseri\'de 500 Milyon Liralık Taşkın Kontrol Projesi

Kayseri'de Ramazan Deresi'nin taşkın kontrolü için 500 milyon lira bütçeli proje başlatılıyor.

22.12.2024 12:17
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 500 milyon lira maliyetli "Ramazan Deresi Taşkın Kontrol İşi" çalışmalarının yakın zamanda başlayacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Devlet Su İşleri (DSİ), Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü işbirliğiyle "Ramazan Deresi Taşkın Kontrol İşi" hayata geçiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Büyükkılıç, projenin maliyetinin 500 milyon liralı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Mimarsinan, Şirintepe ve Bahçelievler, Cırgalan, Beyazşehir, Ahi Evran ile bu bölgelere yakın bazı mahallelerimizde aşırı yağışlarda kanalizasyon hatları, yağmur suyuyla buluştuğu zaman taşımama riski oluşuyordu. Hal böyle olunca da istenmeyen görüntüler yaşanabiliyordu. Buradaki sıkıntının çözülebilmesi için Cırgalan Mahallesi Harikalar Diyarı'ndan başlayarak Erkilet Havaliman"na kadar ulaşan 7 bin 90 kilometrelik bir uzunluğa sahip Ramazan Deresi'nin ıslah işi gerçekleştirilecek."

Büyükkılıç, projenin ödeneğinin alındığını ve ihale sürecinin başladığını ifade etti.

Kaynak: AA

Memduh Büyükkılıç, Belediye, Politika, kayseri, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 500 Milyon Liralık Taşkın Kontrol Projesi - Son Dakika

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