Kayseri\'de 6 firari hükümlü yakalandı

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Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalamasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, haklarında 1 yıl 8 ay ila 10 yıl 3 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K, N.Y, M.B, H.E.K, K.T. ve B.A. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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