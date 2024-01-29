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Kayseri'de 7 yaşındaki üvey kıza eziyet davasında kadına 5 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Kayseri'de 7 yaşındaki üvey kıza eziyet davasında kadına 5 yıl hapis cezası

Kayseri'de 7 yaşındaki üvey kızına eziyet ettiği iddiasıyla yargılanan kadın, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Baba, şüphelenerek eve ses kayıt cihazı koymuş ve eşinin kızına eziyet ettiğini tespit etmişti. Mağdurun avukatı karara itiraz ederek dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine taşıdı.

Kayseri\'de 7 yaşındaki üvey kıza eziyet davasında kadına 5 yıl hapis cezası
29.01.2024 - 22:33,
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Kayseri'de 7 yaşındaki üvey kızına eziyet ettiği iddiasıyla yargılanan kadın, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

16. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, tutuksuz sanık F.Y'ye, "çocuğa karşı eziyet" suçundan 5 yıl hapis cezası verildi.

Sanığın üst sınırdan ceza almasını isteyen mağdur B.Y'nin (7) avukatı ise karara itiraz edip dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine taşıdı.

İddiaya göre, baba C.Y, 6 yaşındaki oğlu R.Y'nin 15 Ağustos 2020'de ranzadan düşerek ölmesi sonrası şüphelenerek eve ses kayıt cihazı koymuş, eşi F.Y'nin, kızı B.Y'ye farklı tarihlerde hakarette bulunup eziyet ettiğini ve insan dışkısı yedirdiğini tespit etmişti.

Babanın suç duyurusunda bulunmasının ardından soruşturma başlatılan kadın hakkında dava açılmıştı.

Sanık F.Y. savunmasında, üvey kızı B.Y'ye eziyet ettiği ve dışkı yedirdiği iddiasını reddederek beraatini istemişti.

Mağdur B.Y. ise üvey annesinin kendisine şiddet uyguladığını, banyoda saçını çektiğini ve kafasını suya daldırıp orada beklettiğini öne sürmüştü.

Babasının işten eve döndüğünde üvey annesinin kendilerine iyi davrandığını anlatan B.Y, "Hakaret edip, oklavayla döverdi. Tuvaleti yedirirdi, acı biber yedirirdi." ifadesini kullanmıştı.

Boşanma davası devam eden C.Y. ise her gün işe gittikten sonra eşinin kızını dövdüğünü sonradan öğrendiğini belirtmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kayseri'de 7 yaşındaki üvey kıza eziyet davasında kadına 5 yıl hapis cezası - Son Dakika
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