Kayseri'de 8 Katlı Binada Yangın Çıktı - Son Dakika
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Kayseri'de 8 Katlı Binada Yangın Çıktı

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Kayseri'de bir kişi, bunalım sonucu evini ateşe vererek eşyaları sokağa attı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü ve şüpheli gözaltına alındı.

29.08.2024 00:59
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KAYSERİ'de Ramazan Ç., 8 katlı binanın 2'nci katındaki evi ateşe vererek, eşyaları sokağa attı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evi ateşe veren Ramazan Ç. gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi Malazgirt Bulvarındaki 8 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Ramazan Ç. iddiaya göre, girdiği bunalım sonucu evi ateşe vererek, bazı eşyaları sokağa attı. Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışma yapmasına bir süre engel olmaya çalışan Ramazan Ç., ekiplerin çabası sonrası ikna edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Evi ateşe veren Ramazan Ç. ise gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kayseri\'de 8 Katlı Binada Yangın Çıktı
Kaynak: DHA

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