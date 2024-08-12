Kayseri'de 9 Kilo Sentetik Uyuşturucuyla Yakalanan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kayseri'de 9 kilo 807 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezinde bir otoparkta düzenledikleri operasyonda Ö.Y. ve M.Ç'yi yakaladı. Şüphelilerin üzerinde ve çantalarında, narkotik dedektör köpeği "Jack"in de kullanıldığı aramada 9 kilo 807 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyette işlemleri devam ediyor.