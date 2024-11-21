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Kayseri'de Adalet ve Eğitim İş Birliği

Kayseri\'de Adalet ve Eğitim İş Birliği

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ve ERÜ, denetimli serbestlik için iş birliği protokolü imzaladı.

21.11.2024 14:46
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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) arasında denetimli serbestlik hizmetleri alanında iş birliği protokolü imzalandı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektörlük Toplantı Salonu'nda düzenlenen protokol imza törenine, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Başsavcı Vekili Ömer Demirgöz, Cumhuriyet Savcısı Ahmet İhsan Koç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Oktay Musa Kayırga katıldı.

Törende konuşan Başsavcı Korkmaz, protokole desteklerinden dolayı Rektör Altun'a teşekkür etti.

Korkmaz, protokollerin adalet hizmetinin verimliliğine ve hızlanmasına katkı sunacağını düşündüklerini belirtti.

Rektör Altun da iş birliği protokolünün hayırlı sonuçlar getirmesini diledi.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü Korkmaz ve Altun tarafından imzalandı.

İmzalanan protokol gereği, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin ve eski hükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak suç işlemelerinin önüne geçilmesi ve yeniden topluma kazandırılmaları amacıyla iyileştirme odaklı belirlenen alanlarda çalışma yürütülecek.

Kaynak: AA

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