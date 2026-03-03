Kayseri'de Afet Farkındalığı Eğitimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi depreme yönelik farkındalık oluşturmak için faaliyetlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik afet farkındalık ve psikolojik sağlamlık eğitimlerine 2 bin 986 öğrenci katıldı.

Ayrıca üniversitelerin afet kulüpleri, öğrencilerine afet farkındalığı ve yangın güvenliği eğitimleri verdi.

2025 yılında 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında düzenlenen sempozyuma 500 kişi katıldı. Sahabiye Kentsel Dönüşüm ve DSİ Katlı Kavşağı şantiyelerinde yapılan zemin iyileştirme uygulamalarına teknik geziler düzenleyerek üniversitelerin inşaat mühendisleri bölümünde okuyan öğrencilere teoride gördükleri bilgilerin uygulamalarını görme imkanı sağlandı.

Afet bilincinin, toplumun tüm kesimlerine yayılması amacıyla kamu ve özel sektör personeline yönelik kapsamlı eğitim programları düzenlendi. Özel sektör ve kamu personeline yönelik afet farkındalığı ve yangın güvenliği eğitimlerine 1280 kişi, ilçe müftülükleri, üniversite yurtları ve çeşitli kamu çalışanları dahil toplam 2 bin 325 kişi, afet farkındalığı ve yangın eğitimine katıldı.

Sağlık İl Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma ile otel, düğün salonu ve hizmet sektöründe çalışanlara yönelik ilk yardım eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra MTA, AFAD ve Güney Kore KIGAM işbirliğiyle Erciyes Fay Hattı ve Erciyes volkanı üzerinde saha çalışmaları başlatıldı.

Engelli Bilgi Yönetimi Sistemi kapsamında 7 farklı engel türüne yönelik afet farkındalık eğitim modülleri geliştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükılıç, Erciyes Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinden akademisyenler ile "Yerel Zemin- Yapı Rehberi" oluşturulmasına başlanıldığını, aynı zamanda bina taramaları yaptıklarını ve şehrin risk haritasının oluşturulduğunu belirtti.