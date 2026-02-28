Kayseri'de Afet Lojistik Üssü Kuruluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de Afet Lojistik Üssü Kuruluyor

28.02.2026 23:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAD, Kayseri'de ulusal ve uluslararası arama-kurtarma lojistik üssü kuracak. 15 dakikada sevkiyat başlayacak.

Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası arama-kurtarma lojistik üssü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Kayseri'de hayata geçirilecek.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, AFAD'a tahsis edilen Kayseri eski terminal binasının ulusal ve uluslararası arama-kurtarma lojistik üssüne dönüştürüleceği belirtildi.

Söz konusu üssün Türkiye'de meydana gelebilecek afetlerde arama-kurtarma ekiplerinin, acil barınma ihtiyaçlarının, kritik malzeme ve ekipmanların, insani yardım unsurlarının sevke hazır şekilde konuşlandırılacağı stratejik bir merkez olacağı kaydedildi.

Projede son aşamaya gelindiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu hayati yatırımla birlikte afet anında 15 dakika içinde sevkiyat başlatılacak, 30'uncu dakikada ise uçaklar havalanmış olacak. Kayseri Havalimanı'nda askeri ve sivil havacılığın birlikte faaliyet göstermesi, askeri kargo uçaklarının bulunması ve kentte AFAD Birlik Müdürlüğü'nün olması bu projeyi daha da stratejik ve güçlü bir konuma taşımaktadır. Modern depolama alanları, hazır bekleyen uzman ekipleri ve tam donanımlı altyapısıyla bu lojistik üs yalnızca Kayseri için değil, tüm Türkiye için afet anında büyük bir güç kaynağı olacaktır."

Açıklamada ayrıca, Türkiye'de ve dünyada kaçınılmaz bir gerçek olan afetlerin ortadan kaldırılmasının mümkün olmadığı ancak çalışmalarla can ve mal kayıplarının en aza indirilebileceği ifade edildi.

Bakanlığın, "Afetlerde Türkiye'nin Ortak Gücü" anlayışı ve bütünleşik afet yönetimi vizyonuyla, tüm kurum ve kuruluşlarıyla Türkiye'yi her türlü afete karşı hazırlamaya devam ettiği, müdahale kapasitesini kararlılıkla güçlendirdiği vurgulandı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Kayseri, Güncel, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Afet Lojistik Üssü Kuruluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

23:44
Hamaney’in ölüm iddiası sonrası iki ülkede kutlama sesleri
Hamaney'in ölüm iddiası sonrası iki ülkede kutlama sesleri
23:26
Trump: İran’ın yeni liderini biliyorum, bence Hamaney öldü
Trump: İran'ın yeni liderini biliyorum, bence Hamaney öldü
23:10
Netanyahu öne sürdü Hamaney’in ’öldüğü’ iddiasını canlı yayında böyle kutladılar
Netanyahu öne sürdü! Hamaney'in 'öldüğü' iddiasını canlı yayında böyle kutladılar
23:01
İsrail, Hamaney’in öldüğünü iddia ediyor İran’dan karşı yanıt geldi
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi
22:16
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
21:57
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 00:46:33. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de Afet Lojistik Üssü Kuruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.