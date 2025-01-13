Kayseri\'de Akıllı Şehir Programı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, dijital dönüşüm sürecini hızlandırmak ve şehirlerin geleceğini bugünden şekillendirmek amacıyla personele yönelik "Akıllı Şehir ve Gelecek" konulu program gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Meclis Salonu'ndaki programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ufuk Sekmen, Mustafa Türkmen ve Mücahid Soyak, daire başkanları, müdürler ve personeller katıldı.

Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan, akıllı şehir uygulamalarının gelecekteki rolüne ve bu süreçte teknolojinin nasıl kullanılacağına dair bilgiler paylaştı.

Avan, belediye hizmetlerinin verimli hale getirilmesi ve şehir yaşamının kalitesinin arttırılması adına dijital çözümlerin önemini vurguladı.