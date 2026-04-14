Kayseri\'de Akıllı Trafik Yönetimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nde çalışmalar sürerken, bölgedeki trafik akışı da Trafik Kontrol Merkezi tarafından akıllı sistemlerle takip ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Trafik Kontrol Merkezi, Kartal Katlı Kavşağı çevresindeki araç ve yaya hareketliliğini sürekli takip ediyor.

Özellikle Kartal hattında oluşturulan alternatif güzergahlar ve yeni yol bağlantıları, sistem üzerinden anbean izlenerek trafik yoğunluğunun önüne geçiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaşım Daire Başkanlığı Akıllı Ulaşım Sistemleri Şube Müdürü Abdurrahim Tanşu, proje kapsamında 8 yeni kavşak noktasının oluşturulduğunu ve tamamında akıllı ulaşım altyapısının devreye alındığını ifade etti.

Kent genelinde 192 akıllı kavşak ve 500'ün üzerinde kamerayla trafik yönetimini üst seviyeye taşıdıklarını anlatan Tanşu, okul ve cami gibi yoğun yaya kullanımının olduğu bölgelerde de güvenli geçiş noktalarının oluşturulduğunu kaydetti.