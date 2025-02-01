Kayseri\'de Alacak Meselesi Nedeniyle Silahlı Kavga: 3 Yaralı

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KAYSERİ'de, iki grup arasında dün alacak meselesi nedeniyle çıkan, 3 kişinin tabancayla yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada B.G., D.K. ve M.K., tabancayla yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgaya karıştıkları belirlenen K.C., S.C., T.C., B.C. ve S.C. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kavgada yaralanan 3 kişinin tedavileri sürüyor.