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Kayseri'de futbol maçı sonrası çıkan kavgada 2 oyuncu bıçakla yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de futbol maçı sonrası çıkan kavgada 2 oyuncu bıçakla yaralandı

Kayseri'de U18 Ligi A Grubu'nda oynanan İlbeyspor ile Gaziosmanpaşaspor arasındaki futbol maçının ardından çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Gaziosmanpaşasporlu futbolcular Y.Ç. ve M.A.K. bıçakla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kayseri\'de futbol maçı sonrası çıkan kavgada 2 oyuncu bıçakla yaralandı
06.01.2024 - 20:41,
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Kayseri'de amatör futbol maçının ardından çıkan kavgada bıçakla yaralanan 2 oyuncu hastaneye kaldırıldı.

U18 Ligi A Grubu'nda mücadele eden İlbeyspor ile Gaziosmanpaşaspor arasında Erkilet Stadı'nda oynanan futbol maçında zaman zaman yaşanan gerginlik maç sonuna taşındı.

İlbeyspor'un 4-3 galibiyetiyle tamamlanan maçın ardından iki taraf arasında çıkan tartışma, taraftarların da karıştığı kavgaya dönüştü.

Kavgada Gaziosmanpaşasporlu futbolcular Y.Ç. ve M.A.K. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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