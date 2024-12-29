Kayseri\'de Araç Sürücülerine Yarış Cezası

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KAYSERİ'de, yarış yapmak için bir araya geldikleri belirlenen 11 araç sürücüsüne 38 bin 398 TL ceza kesildi, 1 araç trafikten menedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda bir grup sürücünün yarışmak için bir araya geldiği bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmayla araçlar tespit edildi. Sürücülere trafik kanununun ilgili maddelerinden 38 bin 398 TL para cezası uygulandı ve 1 araç trafikten menedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, diğer sürücülere araçlarını kanunlara uygun hale getirmeleri amacıyla 1 hafta süre verildiğini ve bu süre sonunda gerekli düzenlemeler yapmadığı tespit edilen araçların trafikten menedileceğini bildirdi.

Haber-Kamera: KAYSERİ,