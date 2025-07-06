Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Aşure Günü dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri aşure dağıtımı için Kayseri Kalesi önünde stant kurdu.
KAYTUR AŞ'nin hazırladığı toplam 5 bin kişilik paketli aşure, burada vatandaşlara ikram edildi.
İkram nedeniyle memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Aşure İkramı - Son Dakika
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