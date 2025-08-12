Kayseri'de Avrupalı Türkler Merkezi Açıldı

Kayseri'de "Avrupalı Türkler Hizmet ve İrtibat Merkezi" düzenlenen törenle açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı'ndaki tarihi Saat Kulesi'nde gerçekleşen açılışta, Vali Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Avrupa Kayserili İşverenler Birliği Başkanı Ali Hızar ile il protokolü katıldı.

Programda konuşan Çiçek, Kayseri'deki gurbetçilerin kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Akar, yapılan etkinlikler ve hizmetlerde emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükkılıç ise merkezin yalnızca bir irtibat noktası değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğin yeni bir adresi olduğunu ifade etti.

Hızar da merkezin tanıtımını yapmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından "Avrupalı Türkler Hizmet ve İrtibat Merkezi"nin açılışı yapıldı.

Merkezin, yurtdışındaki Kayserililerin Türkiye ile olan temaslarını sistemli ve etkin hale getirmesi hedefleniyor.