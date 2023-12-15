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Kayseri'de Bebeğini Çöp Konteynerine Atan Kadına Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika
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Kayseri'de Bebeğini Çöp Konteynerine Atan Kadına Müebbet Hapis Cezası

Kayseri'de yeni doğan bebeğini havluya sarıp çöp konteynerine atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan kadına, 'alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verildi. Sanık, bebeğin hareket etmediğini ve nefes almadığını öne sürerek suçlamaları reddetti.

Kayseri\'de Bebeğini Çöp Konteynerine Atan Kadına Müebbet Hapis Cezası
15.12.2023 - 16:13,  Güncelleme: 16:14
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Kayseri'de yeni doğan bebeğini havluya sarıp çöp konteynerine atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan kadına müebbet hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, "alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılanan F.T. ve avukatı hazır bulundu.

F.T. savunmasında, bebeği doğduğunda hiç hareket etmediğini, nefes alması için akşama kadar beklediğini ancak durumunda değişiklik olmadığını öne sürerek, onu öldürmediğini iddia etti.

Suçlamaları reddeden sanık, beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, F.T'ye, "alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, "iyi hal" indirimiyle sanığın cezasını müebbet hapse çevirerek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde 4 Temmuz'da çöp konteynerinde havluya sarılı bebek bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirlemiş, gözaltına alınan anne F.T. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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