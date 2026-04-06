Kayseri'de Bıçakla Öldürme Davası
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de Bıçakla Öldürme Davası

Kayseri\'de Bıçakla Öldürme Davası
06.04.2026 18:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de Hürkan Samet Durmaz'ı bıçakla öldüren T.Ş.'nin cezası Yargıtay'dan sonra yeniden belirlendi.

KAYSERİ'de arkadaşı Hürkan Samet Durmaz'ı (13) 'kelebek' diye tabir edilen bıçağın satışıyla ilgili çıkan tartışmada öldüren T.Ş. (14) ile yanında bulunan arkadaşı Ş.K.'ye (14), verilen 5 yıl 10'ar ay hapis cezasının Yargıtay tarafından kısmen bozulmasının ardından yeniden yargılama yapıldı. Duruşmada Ş.K.'nin cezası 10 yıl 10 aya çıktı. Mahkeme sanığın hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi.

Olay, 12 Aralık 2023'te saat 13.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak'taki 6 katlı inşaatın son katında meydana geldi. Şükrü Başyazıcıoğlu Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencileri Hürkan Samet Durmaz ile arkadaşı T.Ş. arasında iddiaya göre, 'kelebek' diye tabir edilen bıçağın satışıyla ilgili tartışma çıktı. T.Ş., Durmaz'ı bıçaklayarak kaçtı. Durmaz hayatını kaybetti, evlerine giden T.Ş.'nin ailesi durumu polise bildirdi. Polis, T.Ş. ile olay sırasında yanında olan Ş.K.'yı gözaltına aldı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen T.Ş. tutuklandı, Ş.K. ise adli kontrol tedbiri ile salıverildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, tutuklu sanık T.Ş. ve tutuksuz Ş.K. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Kayseri 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 27 Aralık 2024'te görülen davanın karar duruşmasında, Hürkan Samet Durmaz'ın şikayetçi yakınları ile tutuksuz sanık Ş.K. hazır bulundu. Tutuklu yargılanan T.Ş. ise cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katıldı. Son sözü sorulan tutuklu sanık T.Ş., "Böyle olmasını istemedim. Korku ve panikle oldu. Pişmanım" dedi. Tutuksuz sanık Ş.K. ise suçsuz olduğunu söyleyerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık T.Ş. ile tutuksuz sanık Ş.K.'yı, 'çocuğu kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından 'tahrik' indirimi ile cezalarını 24 yıla, yasa gereği 12- 15 yaş arasındaki sanıklara 7 yıldan fazla ceza verilememesi nedeniyle 7 yıla, 'iyi hal' indirimi ile de 5'er yıl 10'ar aya düşürdü. Heyet, sanıklardan T.Ş.'nin ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

DOSYA YARGITAY'A TAŞINDI

Taraf avukatlarının itirazı üzerine dosya önce Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Burada dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi'nin yerel mahkemenin kararında hukuka aykırı bir durum görmemesi sonrası dosya, temyiz edilerek Yargıtay'a taşındı. Dosyanın geldiği Yargıtay'daki 1'inci Ceza Dairesi ise yaptığı inceleme sonucu sanıklardan T.Ş.'nin cezasını hukuka uygun bularak onarken, Ş.K.'ye ise az ceza verildiği gerekçesiyle bozma kararı verdi.

YENİDEN YARGILANACAK

Yargıtay bozma kararında sanık Ş.K.'nin olay tarihindeki yaşına vurgu yaparak, "Suça sürüklenen çocuğun suç tarihi itibarıyla "12 yaş 11 ay 27 günlük" olduğu gözetilerek, yaş küçüklüğü nedeniyle '12 yıldan 15 yıla kadar' hapis cezası öngören 5237 sayılı Kanun'un 31/2. maddesinin uygulanması sırasında, suça sürüklenen çocuğun yaşı ile orantılı olarak ceza tayini gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde 12 yıl hapis cezasına hükmedilmesi suretiyle eksik ceza tayini, suça sürüklenen çocuk hakkında 5237 sayılı Kanun'un 31/2. Maddesi gereği 12 yıl hapis cezasına hükmolunduktan sonra, yasaya aykırı şekilde uygulama yeri bulunmadığı halde 5237 sayılı Kanun'un 31/2. maddesinin son cümlesi uyarınca 7 yıl hapis cezasına hükmedilmesi ve bu ceza üzerinden aynı Kanun'un 62/1. maddesi uyarınca (1/6) oranında indirim uygulanarak netice cezanın 10 yıl hapis yerine 5 yıl 10 ay hapis cezası olarak belirlenmesi suretiyle suça sürüklenen çocuk hakkında eksik ceza tayini hukuka aykırı bulunmuştur" değerlendirmesinde bulunuldu.

TUTUKLANDI

Yargıtay'ın bozma kararı vermesinin ardından suça sürüklenen çocuk sanık Ş.K.,6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada tutuksuz yargılanan suça sürüklenen çocuk sanık Ş.K.'nin yanı sıra ölen Hürkan Samet Durmaz'ın şikayetçi ailesi ve avukatları Mustafa Avşar da hazır bulundu. Son sözleri sorulan Ş.K., suçsuz olduğunu belirterek beraatini istedi. Ölen Durmaz ailesinin avukatı Mustafa Avşar ise, "Sanık 2 yıl 4 aydır hiç tutuklanmadı. Müvekkilimin ailesinin acısının dinmesi için tutuklanmasını talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ş.K.'yi, 'çocuğu kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından, 'iyi hal' ve 'yaş' indirimleri uygulayarak cezasını 10 yıl 10 aya düşürdü ve tutuklanmasına karar verdi. Heyet, sanık hakkında 'tahrik' indirimi uygulamadı.

Kaynak: DHA

Yargıtay, Güvenlik, Kayseri, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 18:55:37.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.