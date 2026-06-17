Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Tacettin Veli Mahallesi Özer Sokak'ta Y.B.D. (20) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli bıçakla Y.B.D'yi yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.