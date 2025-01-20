2 KİŞİ TUTUKLANDI
Kayseri'de iki grup arasında çıkan ve E.Ç.'nin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden M.Ü. (20) ve M.A.Ü. (17) çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol tedbiri ile salıverildi.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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