Kayseri\'de Bıçaklı Kavga: 2 Kişi Tutuklandı

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2 KİŞİ TUTUKLANDI

Kayseri'de iki grup arasında çıkan ve E.Ç.'nin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden M.Ü. (20) ve M.A.Ü. (17) çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol tedbiri ile salıverildi.