Kayseri'de bıçaklı kavgada bir kişi öldü, şüphelilerden biri tutuklandı - Son Dakika
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Kayseri'de bıçaklı kavgada bir kişi öldü, şüphelilerden biri tutuklandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan 3 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklanan şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından belirlendi.

18.06.2024 18:35
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Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bıçaklı kavgada bir kişi öldü, gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Cenap Şahabettin Sokak'ta karşılaşan H.H.A.E.A. (26) ile O.İ, M.İ. ve İ.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada H.H.A.E.A. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan H.H.A.E.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze, otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Olayın ardından kaçan şüpheliler O.İ, M.İ. ve İ.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri ve sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.İ. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüphelilerden O.İ'nin ağabeyi M.İ'ye ev hapsi cezası verilirken, kuzenleri İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Kocasinan, Kayseri, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de bıçaklı kavgada bir kişi öldü, şüphelilerden biri tutuklandı - Son Dakika

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