Kayseri'de Bina Yöneticileri Arasında Kavga - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayseri'de Bina Yöneticileri Arasında Kavga

Kayseri\'de Bina Yöneticileri Arasında Kavga

Eski ve yeni bina yöneticileri arasında çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü, olay kameraya yansıdı.

11.11.2024 23:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAYSERİ'de, eski bina yöneticisi İsmail G. ile yeni yönetici Hatice D. arasında yumruklu kavga çıktı. O anlar, binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Orgeneral Eşref Bitlis Bulvarı'nda bulunan bir binada meydana geldi. Eski bina yöneticisi İsmail G. ile yeni yönetici Hatice D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar ise binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde İsmail G.'nin, Hatice D.'ye yumruk attığı ve yere düşürdüğü görüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. )

Haber-Kamera: KAYSERİ,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Kayseri, Güncel, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Bina Yöneticileri Arasında Kavga - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:30 İmamoğlu: Kurultay isteyen benim yol arkadaşım değildir İmamoğlu: Kurultay isteyen benim yol arkadaşım değildir
22:30 5 kardeşin can verdiği yangın sırasında anne evde değilmiş 5 kardeşin can verdiği yangın sırasında anne evde değilmiş
22:17 İsrail Savunma Bakanı Katz: Hizbullah ile ateşkes olmayacak İsrail Savunma Bakanı Katz: Hizbullah ile ateşkes olmayacak
22:00 Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti
18:19 Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı
10:29 Dubai çikolatasına markette alarm takıldı Dubai çikolatasına markette alarm takıldı
10:20 Sazan sarmalı yöntemiyle profesörü 22 milyon lira dolandırdılar Sazan sarmalı yöntemiyle profesörü 22 milyon lira dolandırdılar
10:06 Havada korku dolu anlar: Yolcu uçağının motoru kuş çarpması sonucu alev aldı Havada korku dolu anlar: Yolcu uçağının motoru kuş çarpması sonucu alev aldı
10:06 CHP’nin 81 il başkanından Özgür Özel’e güvenoyu CHP'nin 81 il başkanından Özgür Özel'e güvenoyu
10:05 Türkiye’de en az çalışan kesim yine değişmedi Türkiye'de en az çalışan kesim yine değişmedi
10:02 Trump daha derin bir savaş kızışabilir Trump daha derin bir savaş kızışabilir
09:58 ABD Başkanı Biden, plajda düşme tehlikesi geçirdi, eşinin tepkisi tartışma yarattı ABD Başkanı Biden, plajda düşme tehlikesi geçirdi, eşinin tepkisi tartışma yarattı
09:51 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 00:54:21. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de Bina Yöneticileri Arasında Kavga - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.