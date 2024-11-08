Kayseri'de Binicilik Eğitimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Kayseri'de Binicilik Eğitimleri Devam Ediyor

Kayseri\'de Binicilik Eğitimleri Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Geleneksel Sporlar Tesisleri'nde binicilik eğitimlerine özel derslerle devam ediyor.

08.11.2024 16:53
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'nde düzenlediği binicilik eğitimleri özel derslerle devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin sayılı, Kayseri'nin en kapsamlı ve en büyük atlı spor merkezi olan Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi yoğun ilgi görüyor.

Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri arkasında faaliyet gösteren Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'nde 40'ar dakikalık periyotlarla düzenlenen eğitimin ücreti ise 500 lira olarak belirlendi.

Temel teorik bilgi verilerek başlanan eğitim, manej içerisinde binicinin seviyesine göre başlangıç, orta veya ileri seviye aşamalarında uygulamalı olarak ilerliyor.

Özel eğitimlere dileyen binici birden fazla seans alabiliyor ve eğitimlere 9 yaş ve üzeri biniciler katılabiliyor.

Kaynak: AA

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